Суд снизил залог в 150 раз подозреваемому в даче гигантской взятки детективу НАБУ

Апелляционный суд Киева снизил одесского бизнесмену Вадиму Альперину, подозреваемому в даче 800 тыс. долларов взятки детективу Национального антикоррупционного бюро, залог с 21 млн гривен до 140 тыс. гривен. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на адвоката Альперина Глеба Федура.

По его словам, 18 января апелляционный суд отменил решение Печерского суда и вынес новое - избрать Альперину меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 140 тыс. грн.

При этом, поскольку залог в размере 21 млн грн за Альперина был раньше внесен, государство должно вернуть разницу – чуть менее 21 млн грн.

Напомним, в НАБУ заявили, что его детективу предлагали $800 тысяч за прекращение расследования. По данным Юрия Луценко, гигантскую взятку предлагал одесский бизнесмен Альперин.