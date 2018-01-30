Заболеваемость корью в Украине растет

В Украине продолжают расти показатели заболеваемости корью: за 4-ю неделю 2018 года корью заболели 866 человек (292 взрослых и 574 детей). Эти показатели на 7% выше, чем на предыдущей неделе, сообщили в Минздраве.



В ведомстве заявили, что с начала нового года корью заболели 2933 человека – 996 взрослых и 1937 детей. Госпитализированы 1966 человек, среди которых 1230 – дети.

Новых летальных случаев из-за кори за неделю не зарегистрировано.

Самые высокие показатели заболеваемости - в Ивано-Франковской (645 случаев), Одесской (468), Закарпатской (460), Черновицкой (363), Львовской (237) областях. Самые низкие показатели – в Харьковской, Ровенской, Луганской, Сумской областях (по 2 случая), Житомирской (8), Волынской (9), Черкасской (9). Ни одного случая не зафиксировано в Черниговской области.

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В Минздраве сообщили, что по состоянию на 25 января 2018 года в рамках усиленной иммунизации было вакцинировано 70% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины КПК, и 76% детей, которые своевременно не получили вторую дозу вакцины.

Спрос на вакцины растет. Остаток вакцин на начало прошлой недели в целом по Украине составил около 300 тысяч доз. Следующая партия вакцины против кори ожидается в апреле 2018 года.

В Украине против кори используется комбинированная вакцина КПК Приорикс производства GSK, Бельгия. КПК обеспечивает иммунитет против трех инфекционных заболеваний: кори, краснухи, паротита.

Напомним, по данным Минздрава, в 2017 году уровень вакцинации от кори вырос вдвое.