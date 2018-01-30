Террорист Гиркин прокомментировал решение суда по иску родственников жертв катастрофы MH17

Так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ему "ни тепло, ни холодно" от решения суда по иску родственников жертв крушения малайзийского "Боинга".

"Поскольку я уже чуть ли не "террорист номер 1 в мире", что мне опасаться? Мне от этого ни тепло, ни холодно, хуже не будет", - сказал Гиркин в комментарии "Дождю".

Он предложил родственникам погибших "что-нибудь получить от него". "Я что, против что ли? (...) Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за "неизвестно кем сбитый "Боинг", мне не жалко будет помочь людям", - заявил Гиркин.

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Ранее стало известно, что в США несколько родственников погибших в крушении малайзийского "Боинга" под Донецком выиграли иск к Гиркину и получили право на 20 млн долларов компенсаций каждый. Это решение окружной суд в Иллинойсе принял 21 декабря 2017 года. Общая сумма компенсаций, которые могут получить истцы, составила 400 млн долларов.

О том, что родственники 18 погибших пассажиров "Боинга" подали в США иск на $ 900 млн к Стрелкову, стало известно в июле 2015 года. В иске его обвиняют в организации обстрела самолета.

Напомним, 17 июля 2014 года Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - 298 человек погибли. Пассажирский самолет сбили из установки Бук, привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.