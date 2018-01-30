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Ситуация на Донбассе

Террорист Гиркин прокомментировал решение суда по иску родственников жертв катастрофы MH17

Террорист Гиркин прокомментировал решение суда по иску родственников жертв катастрофы MH17
Игорь Гиркин / Фото: Денис Корнилов, theinsider.ua

Ему, мол, "ни тепло, ни холодно"

30.01.18 3620
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Так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ему "ни тепло, ни холодно" от решения суда по иску родственников жертв крушения малайзийского "Боинга".  

"Поскольку я уже чуть ли не "террорист номер 1 в мире", что мне опасаться? Мне от этого ни тепло, ни холодно, хуже не будет", - сказал Гиркин в комментарии "Дождю".  

Он предложил родственникам погибших "что-нибудь получить от него". "Я что, против что ли? (...) Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за "неизвестно кем сбитый "Боинг", мне не жалко будет помочь людям", - заявил Гиркин. 

Ранее стало известно,  что в США несколько родственников погибших в крушении малайзийского "Боинга" под Донецком выиграли иск к Гиркину и получили право на 20 млн долларов компенсаций каждый. Это решение окружной суд в Иллинойсе принял 21 декабря 2017 года. Общая сумма компенсаций, которые могут получить истцы, составила 400 млн долларов. 

О том, что родственники 18 погибших пассажиров "Боинга" подали в США иск на $ 900 млн к Стрелкову, стало известно в июле 2015 года. В иске его обвиняют в организации обстрела самолета. 

Напомним, 17 июля 2014 года Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - 298 человек погибли. Пассажирский самолет сбили из установки Бук, привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

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