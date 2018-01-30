Львовский облсовет рекомендовал вывешивать флаг ОУН на админучреждениях

Депутаты предлагают поднимать красно-черные флаги в день создания УПА и день рождения Степана Бандеры

Во вторник, 30 января, Львовского облсовет утвердили порядок использования красно-черного флага ОУН на территории области во время празднования дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы. Об этом пишет Zaxid.net.

Соответствующее решение поддержали 62 депутата.

Депутаты рекомендовали поднимать красно-черные флаги у административного здания Львовского облсовета на ул. Винниченко во Львове и на зданиях, в которых расположены органы местного самоуправления на Львовщине:

1 января, во время празднования дня рождения председателя провода ОУН Степана Бандеры;

3 февраля, в день создания ОУН;

5 марта, в день чествования смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

21 мая, в День памяти жертв политических репрессий;

14 июня, в день рождения первого председателя Провода украинских националистов Евгения Коновальца;

30 июня, в день провозглашения Акта восстановления Украинского государства и день рождения Романа Шухевича;

30 июля, в день создания Украинской военной организации;

14 октября, в День защитника Украины и день создания УПА.

При этом в дни памяти героев национально-освободительной борьбы флаг ОУН рекомендовали вывешивать с черной лентой.

Также депутаты рекомендовали руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, общественных объединений области поддерживать эту инициативу, и вывешивать флаг ОУН на зданиях в дни, утвержденные в приложении с принятым решением.