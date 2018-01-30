Киевлянин пытался расплатиться за автомобиль напечатанными на ксероксе гривнами

Во вторник, 30 января, в Киеве в одном из отделений Приватбанка службой безопасности банка был задержан и передан полиции мужчина, который пытался внести в счет оплаты автомобиля около 300 тыс. фальшивых гривен, изготовленных с помощью обычного ксерокса. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

По словам задержанного, эти деньги он получил в "фирменной" упаковке одного из украинских банков от нелегального валютного менялы в обмен на 11 тыс. долларов. С нелегальными "валютчиками" клиент якобы познакомился в Интернете, а полученные деньги перечислить поленился.

"Изъятые фальшивки даже фальшивыми деньгами назвать сложно, такую подделку видно без применения спецоборудования. Этот случай еще раз доказывает, что самым выгодным и безопасным способом обмена валюты являются операции в кассе банка", – отметил руководитель службы безопасности Приватбанка Сергей Болотин.

По фактам мошенничества открыто уголовное производство, полиция принимает меры по задержанию "валютчика" и его возможных сообщников.