За сутки во Львовской области корью заболели 19 человек

С начала года госпитализированы 138 человек

По состоянию на 30 января во Львовской области зафиксировали 254 случая заболевания корью. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

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"По состоянию на 30 января корью заболело 254 человека, из них 192 детей. За последние сутки зарегистрировано 19 случаев заболевания, из них 13 среди детей. С начала года в учреждения здравоохранения госпитализированы 138 человек, из них 98 дети. Больше всего случаев зарегистрировано во Львове - 169 человек, из них 129 дети", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине продолжают расти показатели заболеваемости корью: за 4-ю неделю 2018 года корью заболели 866 человек (292 взрослых и 574 детей).