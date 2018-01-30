Порошенко рассказал главе ОБСЕ о ситуации на Донбассе

Президент Петр Порошенко проинформировал министра иностранных дел Италии и главу ОБСЕ Анджелино Альфано о ситуации на Донбассе и приветствовал его решение посетить регион. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Альфано отправится на Донбасс завтра, 31 января.

Порошенко поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации в Донбассе в приоритеты их работы.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему ухудшению ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма.

Собеседники также обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия. Альфано приветствовал активизацию итальянского бизнеса в Украине.