Госгеокадастру запретили принимать решения по земле без согласования с общинами

Кабинет министров лишил структуры Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра права принимать решения по распоряжению землями за пределами населенных пунктов без согласия объединенных территориальных общин (ОТГ).
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.
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По словам Гройсмана, до конца года каждое областное управление Геокадастра должно подписать с каждым ОТГ меморандумы, в которых будут определены сроки и ответственные лица за процесс передачи земель.
Напомним, правительство утвердило постановление о передаче государственных земель громадам.