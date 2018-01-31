ГПУ сообщила о подозрении Азарову и Арбузову

ГПУ сообщила о подозрении бывшим премьер-министру Николаю Азарову и главе Нацбанка Сергею Арбузову по делу о хищениях сжиженного газа.
Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook.
В ходе расследования уголовного производства против беглого президента Виктора Януковича Генпрокуратура выявила причастность Азарова к незаконному завладению в особо крупных объемах сжиженного газа, добытого ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта". Ущерб государству оценили в 2,2 млрд грн.
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Экс-глава Нацбанка и бывший и.о. премьер-министра Сергей Арбузов получил "пидозру" за соучастие в завладении средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319.
Также задержаны Н. Игнатченко и А. Фролова, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных "членами ОПГ".
Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн.