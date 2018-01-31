Пик распространения кори придется на февраль-март, - МОЗ

За последнюю неделю корью заболели почти 900 человек, более половины из них - дети. Новых летальных случаев нет, но количество пациентов на 7% больше, чем неделю назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Наиболее незащищенными оказались Ивано-Франковская, Одесская область и Закарпатье, устоять против недуга удалось лишь Черниговщине, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. За несколько последних недель уровень привитых людей с катастрофических 45% удалось поднять до 93%. Но, несмотря на такой успех, в министерстве говорят, что быстро победить недуг не удастся.

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"Высочайшее количество заболеваний ожидалось в конце зимы – начале весны, из-за этого в течение февраля и в марте мы еще будем наблюдать рост, но будем надеяться, что возьмем под контроль эту ситуацию", - рассказал победитель открытого конкурса на должность гендиректора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита.

Напомним, по данным Минздрава, в 2017 году уровень вакцинации от кори вырос вдвое.