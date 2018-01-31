Полиция просит помочь найти боевиков, убивавших мирных жителей в Славянске

Полиция Славянска (Донецкая область) объявила в розыск трех жителей области, которые подозреваются в причастности к убийствам не менее четырех служителей местной церкви.

Анкеты злоумышленников опубликовала Национальная полиция Донецкой области.

После освобождения Славянска от террористов в июле 2014 года полиция нашла массовое захоронение людей. Правоохранители обнаружили останки 14 тел (12 мужчин и 2 женщины).

Родственники опознали четверых из них. Они оказались служителями местной церкви, которые были похищены боевиками месяцем ранее. Тела нашли через месяц после их публичного похищения на службе.

"8 июня около 11-12 утра в церковь, где собрались ее прихожане, ворвались вооруженные боевики и забрали с собой двух братьев 1984 и 1990 рождения и двух их знакомых вместе с их автомобилями", - говорится в сообщении о событиях 2014 года.

Нападавшие прибыли на автомобиле, который накануне "отжали" у одного из верующих.

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В машине одного из похищенных мужчин похитители нашли деньги в иностранной валюте и под предлогом этого объявили их "американскими шпионами".

Автомобили забрали, а пленных поместили в бокс захваченной пожарной части. Братьев пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в авто, которое загорелось.

Следователи установили, что расстреливали заложников трое террористов - двое жителей Славянска и один из Макеевки. Во время оккупации они строили укрепления для боевиков, дежурили на блокпостах города, а также занимались бандитизмом и убивали людей. Речь идет о Евгение Пушкове, Андрее Чернышеве и Олеге Образцове.

Все трое подозреваемых, после освобождения Славянска - бежали в оккупированный Донецк.

Злоумышленникам заочно объявили о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса. Им грозит пожизненное заключение.

Правоохранители просят сообщить на горячую линию полиции в случае, если кто-то владеет информацией об их местонахождении.