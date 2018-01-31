Насиров считает решение Кабмина о своем увольнении незаконным

Отстраненный глава ГФС не понимает, на основании чего принято такое решение

Отстраненный от своих обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что узнал из СМИ о своем увольнении и считает решение Кабмина незаконным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Считаю решение Кабмина о моем увольнении незаконным и нечестным. Точно так же, как и мое отстранение в прошлом году. Было удивительно узнать о рассмотрении этого вопроса из СМИ. А еще удивительнее - как и на основании чего принято такое решение КМУ. Меня с ним не ознакомили и тем более - не взяли объяснений. А я бы с удовольствием выступил и на заседании правительства, рассказав коллегам о том, что сделано мной на этом посту", - написал он.

Насиров добавил, что собирается доказать свою невиновность и незаконность увольнения.

Напомним, что сегодня Кабинет министров принял решение об увольнении отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.