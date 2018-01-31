В новом году боевики стреляют реже, но прицельнее, - Олифер

С начала действия "рождественского перемирия" только один день прошел без обстрелов

В среду, 31 января, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона в очередной раз обратила внимание на постоянные нарушения боевиками договоренностей о "рождественском перемирии". Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила, что с 23 декабря (дата начала действия перемирия) боевики полностью придерживались тишины только один день.

"Хотя в целом количество обстрелов со стороны РФ / ОРДЛО стало меньше, крайне тревожным является то, что все обстрелы - прицельные, а каждый второй обстрел происходит с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений (120мм и 82мм минометы, 122 мм артиллерия)", - добавила она.

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Кроме того, во время переговоров украинская сторона акцентировала внимание на неудовлетворительном выполнении боевиками своих обязательств по разминированию и проведению ремонтных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры, системном препятствование работе наблюдателей СММ ОБСЕ в ОРДЛО.

"Так, в течение "рождественского перемирия" наблюдатели СММ 44 раза сталкивались в ОРДЛО с необоснованным ограничением доступа, в то же время на подконтрольной правительству Украины территории Миссия зафиксировала лишь 3 подобных случая", - отметила Олифер.

Также украинская сторона в очередной раз обратила внимание РФ на необходимость выполнения договоренности лидеров "нормандской четверки" и ТКГ по открытию КПВВ в Золотом (Луганская область).