Украинские военнослужащие взяли под свой контроль крохотное село Новоалександровка (население до войны – 124 человека, сейчас – около 20) в Луганской области. Об этом сообщает Военное телевидение.
"Недавно наши военнослужащие улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяли Новоалександровку под свой контроль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что село с 2015 года находилось в "серой зоне" - между позициями украинских военных и боевиков.
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"В это село мы зашли несколько дней назад. Противник периодически пытается вернуть утерянные позиции - днем работают снайперы и стрелковое оружие, ночью - простреливают из крупнокалиберных пулеметов, но мы уже прочно держимся за этот кусок земли", - рассказал один из украинских бойцов.