На Донбассе погиб наш боец

В зоне Антитеррористической операции на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Всего боевики с начала суток дважды нарушали перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На донецком направлении враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в пригороде Авдеевки. На Приазовье, из стрелкового оружия, противник осуществлял провокации вблизи Павлополя", - говорится в сообщении.

На луганском направлении нарушений режима тишины не было.

Напомним, 31 января на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона в очередной раз обратила внимание на постоянные нарушения боевиками договоренностей о "рождественском перемирии".