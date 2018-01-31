Суд отправил под арест экс-директора Администрации морских портов Украины

Во вторник, 30 января 2018 года, Соломенский районный суд Киева избрал экс-директору Администрации морских портов (АМПУ) Андрею Амелину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Под арест с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн также отправили проходящего по делу о хищении средств АМПУ директора ООО "Техморгидрострой Николаев" .

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Напомним, 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали семь человек по подозрению в причастности к хищению средств Администрация морских портов Украины в размере 247 млн грн.