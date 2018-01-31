Россия заставляет переселенцев подавать иски против Украины в ЕСПЧ, - Минюст

Всего на нашу страну в Европейский суд по правам человека поступило 4226 жалоб

Российские спецслужбы заставляют граждан Украины, бежавших от конфликта на Донбассе в РФ, массово подавать жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека. Об этом в интервью Украинской правде сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его словам, в ЕСПЧ на Украину поступило 4226 жалоб, но на данный момент неизвестно, граждане каких стран их подали.

"Но, действительно, у меня есть информация от украинских спецслужб, что российские спецслужбы готовят такие массовые представления. Они требуют, например, от граждан, выезжающих в РФ на постоянное проживание, писать заявления в ЕСПЧ против Украины по разным причинам. То есть такую работу ведут", - сказал Лищина.

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По его словам, ЕСПЧ рассматривает четыре иска против Украины, которые подали родственники погибших при крушении самолета рейса МН17 в июле 2014 года.

"Заявители живут в Германии. С ними работает немецкий адвокат, у которого есть связи с российскими компаниями. Заявление сформулировали так, что вина Украины якобы заключается в том, что она позволила гражданским самолетам пролетать над своей территорией. В настоящее время решения нет, будем смотреть, что скажут в ЕСПЧ", - подытожил Лищина.

Напомним, Украина занимает 5-е место в мире по количеству поданных в ЕСПЧ жалоб.