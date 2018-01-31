Боевики на Донбассе держат в заложниках 108 человек

В заложниках на оккупированных территориях Донбасса находятся 108 человек. Об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит во время круглого стола на тему "Как освободить пленников Кремля", передает Радио Свобода.

"На сегодня освобожден или найден 3221 человек. Официально заложниками считаются еще 108 человек, которые незаконно удерживаются на территории ОРДЛО. Пропавшими без вести являются 398 человек", - отметил он.

При этом Тандит отказался назвать возможную дату нового обмена пленными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освобожденные украинские заложники рассказали Волкеру о реальной ситуации в тюрьмах ОРДЛО

"Мы не анонсируем будущих реализаций и проведение операций по освобождению заложников, потому что в процесс освобождения привлечено очень много людей", - рассказал советник главы СБУ.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинцев - 32 военных и 41 гражданский.