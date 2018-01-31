Полтавский перевозчик предложил начальнику местных патрульных ежегодно давать 120 тыс. грн взятки

В Полтаве сотрудники СБУ задержали одного из местных пассажирских перевозчиков, который предлагал ежегодно платить руководителю патрульных полицейских 120 тыс. грн взятки.
"Оперативники спецслужбы установили, что владелец одного из ведущих игроков на рынке пассажирских перевозок Полтавщины предложил полицейскому 120 тыс. грн в год. В такую сумму делец оценил не фиксирование каких-либо нарушений со стороны перевозчика. Чиновник полиции сразу проинформировал правоохранителей о предложении взятки", - говорится в сообщении.
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Сотрудники СБУ задержали бизнесмена в кабинете руководителя патрульной полиции при попытке передачи части взятки.