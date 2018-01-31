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Главная » Страна » Полтавский перевозчик предложил начальнику местных патрульных ежегодно давать 120 тыс. грн взятки

Полтавский перевозчик предложил начальнику местных патрульных ежегодно давать 120 тыс. грн взятки

Полтавский перевозчик предложил начальнику местных патрульных ежегодно давать 120 тыс. грн взятки
Фото: PHL

За такую сумму полицейские должны были игнорировать все нарушения со стороны фирмы бизнесмена  

31.01.18 226
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В Полтаве сотрудники СБУ задержали одного из местных пассажирских перевозчиков, который предлагал ежегодно платить руководителю патрульных полицейских 120 тыс. грн взятки.

"Оперативники спецслужбы установили, что владелец одного из ведущих игроков на рынке пассажирских перевозок Полтавщины предложил полицейскому 120 тыс. грн в год. В такую сумму делец оценил не фиксирование каких-либо нарушений со стороны перевозчика. Чиновник полиции сразу проинформировал правоохранителей о предложении взятки", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали бизнесмена в кабинете руководителя патрульной полиции при попытке передачи части взятки.

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