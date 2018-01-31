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Саакашвили вызвали на допрос в суд по делу о расстрелах активистов Евромайдана

Саакашвили вызвали на допрос в суд по делу о расстрелах активистов Евромайдана
Михеил Саакашвили / Фото: УНИАН

Экс-президента Грузии расспросят о "грузинских снайперах", показанных на итальянском телеканале

31.01.18 494
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Святошинский районный суд Киева вызвал на допрос 13 февраля экс-президента Грузии, лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили по делу о расстреле активистов Евромайдана в феврале 2014 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"С ходатайством допросить Михеила Саакашвили выступила сторона обвинения, поскольку в "итальянском видео", на котором фигурируют так называемые "грузинские снайперы", эти люди указывают на Саакашвили как на лицо, которое непосредственно было координатором этих событий. Он был очевидцем, участником Майдана, поэтому они считают необходимым его допросить", - сообщил один из адвокатов обвиняемых в убийствах активистов экс-"беркутовцев" Александр Горошинский.

Кроме того, по словам адвоката, прокуроры приложили к своему ходатайству заявление Саакашвили, в котором экс-президент Грузии выражает готовность дать показания.

Горошинский также сообщил, что по ходатайству защиты экс-"беркутовцев" Святошинский суд направил в Министерство юстиции Украины запрос об организации допроса Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили ("грузинские снайперы") в порядке международно-правовой помощи. Согласно процедуре, Минюст Украины теперь должен обратиться в министерство юстиции Армении, поскольку указанные лица находятся на территории этой страны.

Напомним, в ноябре 2017 года итальянский Canale 5, входящий в медиахолдинг экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина "Украина: скрытые истины". В фильме трое граждан Грузии утверждают, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников "Беркута".

10 января 2018 года после допроса в СБУ Саакашвили сообщил, что его допросили по делу о расстрелах на Майдане в связи с "фактами" из передачи на итальянском телеканале. Он заявил, что информация о так называемых "грузинских снайперах" на Майдане зимой 2014 года не соответствует действительности.

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