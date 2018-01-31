Гужва выехал в Вену просить политического убежища

Главный редактор интернет-издания СТРАНА.ua Игорь Гужва выехал в Вену, где намерен просить о политическом убежище в Австрии. Об этом говорится в обращении редакции сайта к президенту Петру Порошенко.

"Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что Гужва остается главным редактором и продолжает руководить изданием из-за границы.

Напомним, поздно вечером 22 июня силовики пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua" и задержали его главного редактора Игоря Гужву.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве.

Главред "Страна.ua", в свою очередь, заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

4 июня Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тыс. грн. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО.