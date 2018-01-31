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Главная » Страна » Фото В Одессе мужчина украл из супермаркета сотню "Kinder сюрпризов"

Фото В Одессе мужчина украл из супермаркета сотню "Kinder сюрпризов"

<span class="label red">Фото</span> В Одессе мужчина украл из супермаркета сотню "Kinder сюрпризов"

Злоумышленнику далеко убежать не удалось

31.01.18 1089
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В Одессе задержали 31-летнего мужчину, который украл из супермаркета около 100 шоколадных яиц "Kinder сюрприз". Об этом сообщает Думская.

Стоимость украденного шоколада составляет более 3 тыс. грн.

Злоумышленника с украденным товаром задержали на парковке гипермаркета. На место вызвали полицию.

Напомним, украденную в Дании самую дорогую в мире бутылку водки нашли пустой на стройке.

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