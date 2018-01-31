Министр иностранных дел Италии и новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфано посетил Мариуполь в Донецкой области. Об этом сообщают Новости Донбасса.

Альфано в поездке сопровождал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Для меня это недопустимо, что в сердце Европы происходят такие вещи, которые мы, к сожалению, наблюдаем на Донбассе. Я считаю, что каждый должен выполнять свои обязательства, придерживаться взятых на себя обязательств для того, чтобы мы достигли мирного урегулирования ситуации на Донбассе", – заявил Альфано.

Он отметил, что именно с такими убеждениями начинает свое главенство в ОБСЕ.

Альфано также сообщил о выделении финансирования проектам ЮНИСЕФ, Международного комитета Красного креста и Всемирной продовольственной программы, связанных с деятельностью в зоне конфликта на востоке Украины.