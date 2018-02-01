АТО: погиб наш боец, двое ранены

1 февраля силы агрессора продолжили осуществлять огневые провокации в отношении украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего с начала суток зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили боевые травмы.

На луганском направлении враг в темное время суток несколько раз из 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по нашим позициям в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия – провоцировал украинских военных у Станицы Луганской.

Подвергая опасности гражданское население, российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Крымского. Три мины калибра 120 мм разорвались на участке местности в пределах этого прифронтового села. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.

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На донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты в пригороде Авдеевки. В Приазовье противник вел огонь из стрелкового оружия вблизи Павлополя.