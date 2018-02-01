Что ни фильм – шедевр, что ни фраза – крылатая. 30 января исполнилось 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая. В эфире телеканала "Интер" на этой неделе – полюбившиеся зрителям фильмы, а также сюжеты в программе "Утро с "Интером", посвященные жизни и творчеству знаменитого режиссера

"В кинокомедии должно быть как можно меньше слов, а те, которые есть, обязаны быть лаконичными, отточенными, бьющими точно в цель", – говорил Леонид Гайдай. И был верен своим принципам.

Леонид Гайдай создал новый жанр – народную комедию. Его живые и веселые герои сразу пришлись по душе зрителю. И хотя многие коллеги и критики не воспринимали всерьез творчество режиссера, его фильмы собирали у экранов миллионы зрителей. Они остаются популярными и сегодня.

В субботу, 3 февраля, телеканал "Интер" покажет знаменитые комедии Леонида Гайдая.

В 9:15 выйдет фильм "Двенадцать стульев". Экранизация одноименного романа Ильфа и Петрова была создана Гайдаем в 1971 году. На роль Остапа пробовалось 22 актера. Среди них были Владимир Высоцкий, Алексей Баталов, Олег Борисов, Валентин Гафт, Андрей Миронов. Но в итоге снялся Арчил Гомиашвили, малоизвестный актер из Тбилиси. Режиссер не раз признавался, что это – одна из его самых любимых картин. Сам Гайдай сыграл в этой комедии архивариуса Варфоломея Коробейникова.

В 12:30 в эфире "Интера" – картина "Не может быть". Это новеллы, снятые по произведениям Михаила Зощенко "Преступление и наказание", "Забавное приключение" и "Свадебное происшествие". Три истории высмеивают человеческие пороки – пьянство, безалаберность, неверность, воровство.

А в 14:30 "Интер" покажет одну из самых любимых телезрителями комедий Гайдая – "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Продолжение приключений студента-простачка решено было снимать спустя год после выхода фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", ставшего в 1965 году лидером проката: за год его посмотрели почти 70 млн зрителей. Но "Кавказская пленница" оказалась еще успешнее первой картины. Это последний фильм, в котором появилось знаменитое гайдаевское трио – Трус, Балбес и Бывалый.

Видеоанонс

Кроме того, 30 января, в день 95-летия со дня рождения Леонида Гайдая, в программе "Утро с "Интером" вышел сюжет о жизни и любви легендарного режиссера

А в пятницу, 2 февраля, смотрите еще один сюжет – о съемках его знаменитых комедий и закадровых секретах.

Также любой желающий может пройти в Интернете тематический тест и узнать, на какого персонажа из кинофильмов Леонида Гайдая он больше всего похож по характеру – http://blog.inter.ua/kto-tyi-iz-geroev-gaydaya/