Игорь Гриб: жизнь моего сына в опасности

В СИЗО, где содержится Павел, нет ни лекарств, ни минимального диетического питания

Отец незаконно удерживаемого в РФ украинца Павла Гриба заявляет о существенном ухудшении состояния здоровья своего сына.

Об этом Игорь Гриб написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в СИЗО, где содержится Павел, нет ни лекарств, ни минимального диетического питания.

"По информации адвоката, у Павла очень изможденный вид, постоянные жалобы на боль в желудке и животе. Общее депрессивное состояние, как следствие усиления психологического давления со стороны следствия и администрации СИЗО. Нет ни лекарств, ни минимального диетического питания. Внутреннее кровотечение может открыться в любое время. Профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет. Оказать медицинскую помощь никто не сможет. Каждый день в СИЗО может быть последним для Павла! Жизнь Павла в опасности!", - написал Юрий Гриб.

Напомним, суд России продлил арест Павла Гриба.