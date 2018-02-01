Тенденция к уменьшению заболеваемости корью пока не наблюдается, - Супрун

За последние недели в Украине зафиксировано 600-700 случаев кори, без тенденции к уменьшению.



Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, пишет "Новое время".

Супрун отметила, что корью в министерстве занимаются уже почти год, но топ-новостью для масс-медиа она стала только два месяца назад, когда заболел первый человек в Киеве. По ее словам, еще в январе прошлого года министерство получило предупреждение ВОЗ, что из-за низкого уровня вакцинации страна серьезно рискует.

"Поэтому когда корь началась в августе этого года, мы были готовы, у нас уже был штаб по борьбе с заболеванием. Мы закупили миллион дополнительных доз вакцин и усилили вакцинацию в трех западных областях, где на сегодня наибольшее количество больных. За 2017 год мы впервые за 10 лет вакцинировали 93% детей в возрасте одного года", - заявила министр.

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Супрун отметила, что вспышка исчезает за месяц-полтора, если в стране вакцинировано 95% населения, но в Украине в последние годы эти цифры не превышали 50%.

Теперь, по ее словам, перед министерством стоит масштабная задача — ревакцинировать и вакцинировать несколько миллионов украинских детей, которых прививки обошли стороной.

"Лекарств от кори нет, и это единственный способ эффективно остановить вспышку болезни. Мы также следим за статистикой новых случаев, их в последние недели 600-700 на страну, без тенденции к уменьшению", - добавила она.

Супрун признает, что без системной вакцинации каждая из почти преодоленных в цивилизованном мире болезней может нанести серьезные убытки.

Напомним, в 2017 году уровень вакцинации от кори вырос вдвое.