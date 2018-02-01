Боевики обстреляли наших военных из минометов и БМП возле Троицкого

С начала суток, по состоянию на 18:00, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На луганском направлении враг активизировался неподалеку Троицкого, где грубо нарушил режим прекращения огня. Вблизи этого населенного пункта захватчики в течение полутора часов вели огонь из 120-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Всего было выпущено 10 мин калибра 120-мм", - говорится в сообщении.

В результате обстрела никто из военнослужащих ВСУ не пострадал.