Князев: Милитаризированных формирований в Украине не будет

Общественные организации не имеют права на милитаризацию, и за нарушение закона их организаторы будут привлекаться к ответственности, в том числе, и уголовной. Об этом руководитель Нацполиции Сергей Князев заявил во время брифинга 1 февраля, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Национальная полиция - государственный вооруженный орган, у которого есть основная задача - охрана общественного порядка, защита общества в пределах тех полномочий, которые прописаны в Законе "О Национальной полиции", - сказал Князев.

По его словам, в обеспечении правопорядка полиции оказывают помощь Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и Вооруженные Силы в пределах своих полномочий.

"Все другие общественные формирования не имеют права на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона", - отметил глава Нацполиции.

Князев добавил, что если какая-либо общественная организациянарушит соответствующий закон, ее организаторы будут привлечены к административной или уголовной ответственности.

Напомним, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января, в Киеве организовала церемонию присяги более 600 участников общественной организации "Национальные дружины". В организации заявляют, что целью её деятельности является обеспечение порядка на улицах городов.