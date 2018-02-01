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Главная » Страна » МИД создал "Друга" для помощи украинским путешественникам

МИД создал "Друга" для помощи украинским путешественникам

МИД создал "Друга" для помощи украинским путешественникам
Скриншот

Сервис должен снабжать всей необходимой информацией украинцев за границей

01.02.18 25
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Министерство иностранных дел запустило сервис "Друг", который призван оперативно обеспечивать всей необходимой информацией граждан Украины во время путешествий за границей. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИДа в Facebook.

"Назначение сервиса - предоставить соотечественникам краткую информацию о стране, в которой планируется путешествие, предупредить о возможных бедствия, которые произошли или могут произойти в стране, а в случае необходимости, ускорить розыск и оказать содействие украинцам за рубежом", - говорится в сообщении.

Приложение можно загрузить на смартфон.

"Оно будет отображать ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины при переходе в раздел "Карта мира", а при их выборе - все необходимые координаты. Раздел "Страны" проинформирует об особенностях страны вашего путешествия, таможенные правила, культурные и религиозные особенности, ситуацию с безопасностью", - пояснил в МИДе.

Напомним, МИД настойчиво рекомендует украинцам не ездить в Афганистан.

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