ГПУ будет просить суд ужесточить меру пресечения для Гужвы

Генеральная прокуратура Украины готовит ходатайство в суд о применении более строгой меры пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, который накануне выехал из Украины в Австрию, где просит политического убежища. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Также прокурор будет просить суд об удержании залога в 1 млн грн, который Гужва внес как подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, когда работал главредом газеты Вести.

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По данным ведомства, в декабря 2017 года прокуратура обратилась в суд о продлении меры пресечения (обязанности не отбывать за пределы Киева), но Гужва, "злоупотребляя имеющимися процессуальными правами путем предоставления в судебные заседания медицинских справок о состоянии здоровья и невозможности явки в суд на этом основании, ограничил право суда на рассмотрение ходатайств прокурора об избрании в отношении обвиняемого дополнительных мер".

"Исходя из вышеизложенного и учитывая, что директор ООО "Вести Масс-Медиа" сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него, прокурором готовится ходатайство в суд об обращении залога в доход государства и изменении меры пресечения на более строгую", - сказано в сообщении.

Напомним, поздно вечером 22 июня силовики пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua" и задержали его главного редактора Игоря Гужву.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве.

Главред "Страна.ua", в свою очередь, заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

4 июня Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тыс. грн. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО.