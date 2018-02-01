Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В ЮАР под землей застряли 950 шахтеров

В ЮАР под землей застряли 950 шахтеров

В ЮАР под землей застряли 950 шахтеров
Фото: Pixabay

Из-за сбоя электроснабжения вышли из строя лифты

01.02.18 77
000

В четверг, 1 февраля, в результате аварии на шахте в Южно-Африканской Республике заблокированными под землей оказались более 950 золотодобытчиков. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на AFP.

Добывающая компания Sibanye-Stillwater сообщила о том, что мощный сбой электроснабжения вызвал отключение лифтов, которые должны были однять ночную смену на поверхность на шахте по добыче золота "Беатрикс" около города Велком.

Отмечается, что спасатели пытаются вернуть людей на поверхность как можно скорее, а сами шахтеры пока чувствуют себя нормально.

"се сотрудники в порядке, мы поставляем им воду и еду", - отметил представитель компании Джеймс Веллстед.

Шахта имеет 23 уровня и достигает в глубину до 1000 метров.

Сначала под землей были заблокированы более тысячи человек. 65 уже удалось спасти, а 950 пока остаются в ловушке.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
На Донбассе произошел взрыв в шахтеВ ЮАР вспышка листериоза – МИД рекомендует украинцам быть осмотрительнымиВ результате столкновения двух поездов в ЮАР пострадали более 200 человек

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 13142
  2. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 8412
  3. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 11051
  4. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 4752
  5. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 4171
  6. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 4762
  7. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 3716
  8. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 3172
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 7072
  10. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 36550
  1. Входы и выходы в Кабмин перекрыли военные пенсионеры 8545 / 9260
  2. Правительство обновило порядок назначения пенсий 4860 / 5333
  3. Беларусь объяснила "заморозку" военно-технического сотрудничества с Украиной 4401 / 5107
  4. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 2941 / 3291
  5. "Кремлевский доклад". Главные вопросы о "черном списке" российской элиты 2908 / 3297
  6. Кличко заявил о начале строительства в Киеве еще одного моста 2637 / 3894
  7. Полиция завершила расследование дела о смертельном ДТП в Харькове 2233 / 2643
  8. "Кремлевский список" США в последний момент подменили, – Андерс Ослунд 1964 / 2207
  9. Кабмин уволил главу Фискальной службы Насирова 1932 / 1976
  10. МКС поднялась на 600 метров 1793 / 2220
  1. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 29 / 3291
  2. Входы и выходы в Кабмин перекрыли военные пенсионеры 26 / 9260
  3. Минобразования запретило родительские комитеты в школах 16 / 3158
  4. "Кремлевский список" США в последний момент подменили, – Андерс Ослунд 15 / 2207
  5. Император уюта. Жизнь и бизнес основателя IKEA Ингвара Кампрада 14 / 1158
  6. Россия заставляет переселенцев подавать иски против Украины в ЕСПЧ, - Минюст 9 / 1796
  7. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 9 / 13142
  8. Roshen подал в суд на Ашан из-за Киевского торта 9 / 13382
  9. "Кремлевский доклад". Главные вопросы о "черном списке" российской элиты 8 / 3297
  10. Без паники и истерики. Врач Наталья Лелюх о беременности и абортах 7 / 2244
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.