В ЮАР под землей застряли 950 шахтеров

В четверг, 1 февраля, в результате аварии на шахте в Южно-Африканской Республике заблокированными под землей оказались более 950 золотодобытчиков. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на AFP.

Добывающая компания Sibanye-Stillwater сообщила о том, что мощный сбой электроснабжения вызвал отключение лифтов, которые должны были однять ночную смену на поверхность на шахте по добыче золота "Беатрикс" около города Велком.

Отмечается, что спасатели пытаются вернуть людей на поверхность как можно скорее, а сами шахтеры пока чувствуют себя нормально.

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"се сотрудники в порядке, мы поставляем им воду и еду", - отметил представитель компании Джеймс Веллстед.

Шахта имеет 23 уровня и достигает в глубину до 1000 метров.

Сначала под землей были заблокированы более тысячи человек. 65 уже удалось спасти, а 950 пока остаются в ловушке.