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Главная » Страна » Одесского депутата, предлагавшего взятку агенту НАБУ, отпустили под залог в 2 млн грн

Одесского депутата, предлагавшего взятку агенту НАБУ, отпустили под залог в 2 млн грн

Одесского депутата, предлагавшего взятку агенту НАБУ, отпустили под залог в 2 млн грн
Фото: depo.ua

Суд избрал меру пресечения Олегу Бабенко 31 января

01.02.18 22
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Печерский районный суд Киева избрал залога в 2 млн грн в качестве меры пресечения для депутата Одесского областного совета Олега Бабенко, подозреваемого в предложении полмиллиона долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"В отношении Бабенко избрана мера пресечения в виде залога - 2 млн гривен", - сказал представитель ГПУ.

Решение было принято судом 31 января.

Напомним, 12 января 2018 года детективы НАБУ совместно с работниками ГПУ сообщили о подозрении депутату Одесского облсовета и его предполагаемому сообщнику за предложение дачи взятки в размере 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ.

 

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