Здание "минобороны ДНР" обстреляли из гранатомета, - СМИ

В четверг, 1 февраля, здание так называемого "министерства обороны" террористической организации "ДНР" обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщает РБК.
"Вокруг в домах есть повреждения окон от разрыва, жертв нет", - рассказал изданию представитель боевиков Владислав Бриг.
Выстрелы якобы производились из гранатомета РПГ-26, установленного на самодельной треноге, с самодельным дистанционным управлением.
Обстрел произошел около 19.00.
По словам Брига, в здании "министерства" находился "министр обороны" Владимир Кононов, он не пострадал.