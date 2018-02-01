Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который убил 65-летнего киевлянина и попытался скрыть следы преступления, залив тело в бетон.

Отмечается, что в сентябре прошлого года в правоохранительные органы обратилась дочь 65-летнего местного жителя с заявлением о его исчезновении, после чего полиция начала его поиски.

"Установлено, что на территории частного домохозяйства между погибшим и преступником возник конфликт по поводу похищения последним ноутбука. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов гантелей по голове, причинив ему несовместимые с жизнью травмы. Совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном", - говорится в сообщении.

В ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона были найдены останки человека.

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Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.