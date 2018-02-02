АТО: враг провел четыре обстрела

1 февраля в районе проведения антитеррористической операции боевики российско-оккупационных войск продолжали обстреливать позиции украинских военных из тяжелых минометов.
На протяжении прошедших суток зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных сил Украины со стороны агрессора. В результате вражеских обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.
На луганском направлении враг активизировался в районе Светлодарской дуги. В вечернее время противник более 2 часов вел огонь по позициям наших бойцов вблизи Луганского из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Из таких же видов вооружения днем и вечером боевики обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку от Троицкого.
Всего по нашим оборонным укреплениям незаконными вооруженными формированиями было выпущено более полусотни мин различных калибров.