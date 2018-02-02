В МВФ пока не планируют присылать миссию в Украину

Международный валютный фонд не имеет каких-либо временных ориентиров относительно прибытия миссии в Украине по поводу предоставления очередного транша кредита. Об этом сообщил официальный представитель фонда Уильям Мюррей, передает Радио Свобода.

"У меня нет каких-либо сведений относительно прибытия миссии. Время еще не было определено", – сказал он.

Напомним, в марте 2015 года между МВФ и Украиной была утверждена четырехлетняя программа расширенного финансирования на сумму около $17,5 млрд. Сейчас МВФ предоставил Украине по этой программе около $8 млрд 380 млн.

Основными условиями завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования Международного валютного фонда для Украины являются принятие закона об Антикоррупционном суде, выполнение обязательств о приведении цен на газ к рыночному уровню и удержание инфляции.