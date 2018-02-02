Одного из руководителей Запорожской АЭС нашли мертвым

В пятницу, 2 февраля, в Энергодаре нашли мертвым начальника отдела ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции Сергея Климова.
Его тело было обнаружено в собственной квартире.
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По данным Energodar NEWS, Климов скончался от удара ножом в сердце. Других подробностей на данное время нет.
Сейчас на месте событий работает полиция.
По данному факту начато уголовное производство по статье 115 УК (убийство).
Напомним, на Сумщине во время охоты застрелили замглавы Лебединской РГА.