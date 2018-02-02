Склад с пророссийской агитпродукцией нашли в Запорожье

СБУ обнаружила в помещении благотворительного фонда в Запорожье склад с агитационной продукцией Коммунистической партии Украины и печатными материалами пророссийского содержания.
Как рассказали Интерфакс-Украина в ящиках и мешках, хранившихся в помещении фонда, были обнаружены красные флаги, футболки, жилеты и другая продукция с символикой СССР и КПУ, а также печатные материалы.
Агентство отмечает, что 2 февраля СБУ провела серию обысков у бывшего главы Запорожского городской организации Партии регионов, экс-заместителя мэра города Андрея Иванова, известного попыткой через суд отменить переименования улиц Запорожья в процессе декоммунизации. Кроме того, Иванов стал инициатором создания организации "Полк Победы", который называют клоном российской организации "Бессмертный полк".
Напомним, СБУ задержала в Одессе вербовщика джихадистов.