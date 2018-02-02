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Главная » Страна » Склад с пророссийской агитпродукцией нашли в Запорожье

Склад с пророссийской агитпродукцией нашли в Запорожье

Склад с пророссийской агитпродукцией нашли в Запорожье
Фото: Женская одежда

Красные флаги, футболки и другая продукция с символикой СССР и КПУ обнаружили в помещении благотворительного фонда

02.02.18 242
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СБУ обнаружила в помещении благотворительного фонда в Запорожье склад с агитационной продукцией Коммунистической партии Украины и печатными материалами пророссийского содержания. 

Как рассказали Интерфакс-Украина в ящиках и мешках, хранившихся в помещении фонда, были обнаружены красные флаги, футболки, жилеты и другая продукция с символикой СССР и КПУ, а также печатные материалы. 

Агентство отмечает, что 2 февраля СБУ провела серию обысков у бывшего главы Запорожского городской организации Партии регионов, экс-заместителя мэра города Андрея Иванова, известного попыткой через суд отменить переименования улиц Запорожья в процессе декоммунизации. Кроме того, Иванов стал инициатором создания организации "Полк Победы", который называют клоном российской организации "Бессмертный полк".

Напомним, СБУ задержала в Одессе вербовщика джихадистов.

 

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