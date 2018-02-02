Чемпион РФ по стрельбе воевал на Донбассе в составе ЧВК "Вагнера"

Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев в составе ЧВК "Вагнера" воевал снайпером на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.
"Заслуживает внимания то, что одним из наемников ЧВК "Вагнера" является Заличев Александр Борисович (4.11.1984 года рождения), который проходил службу в должности снайпера. Из анализа открытых источников установлено, что Заличев О.Б. является мастером спорта России по практической стрельбе, членом сборной России по практической стрельбе в 2014 и 2016 годах, двукратным чемпионом России в дуэльной стрельбе из ружья, тренером Федерации практической стрельбы России, неоднократным участником международных соревнований в этом виде спорта", - говорится в письме главы СБУ Василия Грицака, адресованном министру молодежи и спорта Игорю Жданову.
СБУ просит Минспорта довести эту информацию до ведома соответствующих спортивных федераций стран-партнеров.