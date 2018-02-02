На курортах – тоже не прогулочная погода

На выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура в южных регионах поднимется до +13°.

В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха днем до +6°. В воскресенье также пройдет дождь, температура до +4°, сообщает УНИАН.

Во Львове завтра дождь, температура до +2°. В воскресенье мокрый снег, днем 0°.

В Луцке в субботу дождь, температура до +2°,. В воскресенье днем 0°, мокрый снег.

В Виннице в субботу также пройдет дождь, температура воздуха -до +6° днем. В воскресенье до +2°, мокрый снег.

В Одессе в субботу также пройдут осадки, дневная температура поднимется до +12°. В воскресенье переменная облачность, до +11°.

В Харькове в субботу пасмурно, температура до +2°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +7°.

В Днепре в субботу возможен небольшой дождь. Температура днем до +5°. В воскресенье также пройдет дождь, температура до +8°.

В Симферополе завтра будет облачно с прояснениями, температура поднимется до +12°. В воскресенье в городе пройдет ливень, температура до +13°.

Жителям Мариуполя обещают на субботу пасмурную погоду, температура днем до +6°. В воскресенье ливень, температура до +7°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура до +5°. В воскресенье ливень, температура до +8°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура днем до +5°. В воскресенье +7°, ливень.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу дождь, температура до +4°. В воскресенье небольшой снег, температура днем -2°.

В Моршине на Львовщине в субботу снег с дождем, днем +3°. В воскресенье сильный снегопад, температура днем 0°.

В Трускавце в субботу снег с дождем, температура до +2°. В воскресенье температура до +1°, сильный снегопад.

В Сваляве завтра пасмурно, дождь, до +5°, в воскресенье пройдет небольшой снег, температура воздуха до +1°.