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Главная » Страна » Россиянин Агеев на момент присоединения к боевикам не служил в армии РФ, - суд
Ситуация на Донбассе

Россиянин Агеев на момент присоединения к боевикам не служил в армии РФ, - суд

Россиянин Агеев на момент присоединения к боевикам не служил в армии РФ, - суд
Виктор Агеев / Фото: ТСН

О наборе в ряды террористов "ЛНР" Агеев узнал через Интернет

02.02.18 102
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Россиянин Виктор Агеев, осужденный в Украине за участие в боевых действиях на стороне террористов "ЛНР", присоединился к боевикам спустя девять месяцев после завершения военной службы в армии РФ. Об этом говорится в решении Новоайдарского районного суда Луганской области, опубликованном в Едином реестре судебных решений 31 января.

Среди вещественных доказательств, которые исследовали в суде, был военный билет, выданный военным комиссариатом Алтайского края по Топчихинскому и Калшанскому районах, согласно которому Агеев был призван на военную службу 21 мая 2015 и демобилизован 21 мая 2016 года.

В приговоре отмечается, что в феврале 2017 года Агеев через объявление в интернете узнал о наборе на службу по контракту в террористическую организацию "ЛНР".

"Понимая противоправный характер действий участников террористической организации ЛНР, а также негативные последствия, наступающие вследствие их реализации, имея корыстный мотив – получение денежного вознаграждения, (Агеев, – ред.) решил стать участником указанной террористической организации и осуществлять вооруженное сопротивление силам АТО на территории Луганской области", - говорится в тексте документа.

17 марта 2017 года он прибыл в Луганск, а 18 марта 2017 года прошел медкомиссию и подписал контракт о прохождении службы в должности пулеметчика отдельной разведывательной роты 4 отдельной мотострелковой бригады так называемой "народной милиции ЛНР".

За несколько дней Агеев получил военную форму и пулемет и "выполнял преступные задачи" в районе Алчевска с села Хорошее в Луганской области.

24 июня 2017 года группу террористов, среди которых был Агеев, обнаружили военнослужащие ВСУ.

"В судебном заседании обвиняемый вину в совершении инкриминируемых ему криминальных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (создание террористической организации – ред.), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием – ред.) УКУ, признал полностью, в содеянном искренне раскаялся, дал показания, соответствующие обстоятельствам, изложенным в обвинительном акте", - говорится в материалах суда.

Напомним,  24 июня возле села Желобка Луганской области силы АТО ликвидировали двоих и взяли в плен четырех диверсантов. Среди погибших оказался командир ДРГ - кадровый российский офицер Александр Щербак, среди пленных - Агеев.

То, что Виктор Агеев - военнослужащий-контрактник ВС РФ, подтвердил он сам, его мать, его друзья и бывшие сослуживцы. После срочной службы он якобы остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Через четыре дня после этого его отправили на Донбасс.

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