АТО: ранены трое наших бойцов

Боевики стреляли возле Авдеевки и на Приазовье

С начала суток в результате вражеских обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ранения получили трое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении враг активизировался в пригороде Авдеевки. Боевики обстреливали наших военных из 82-мм минометов, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов.

На Приазовье захватчики вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов неподалеку Павлополя и Лебединского.

Напомним, 1 февраля боевики обстреляли поселок Мироновский в Донецкой области.