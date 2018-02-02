В Тернополе отныне хотят поднимать бандеровский флаг вместе с сине-желтым

В Тернополе красно-черный флаг ОУН будут поднимать вместе с государственным флагом Украины во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях.

Данное решение было принято по инициативе городского председателя Сергея Надала на сессии Тернопольского городского совета 2 февраля 2018 года в качестве ответа на принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии", говорится в сообщении пресс-службы.



Глава Тернополя отмечает, что несмотря на принятие указанного закона, Польша останется партнером Тернополя.

"Данным решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим Героям и их вклад в борьбу за независимость Украины", - заявил Надал.

Напомним, польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.