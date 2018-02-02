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Главная » Страна » Луценко: Украина попробует продать "вышки Бойко", захваченные Россией

Луценко: Украина попробует продать "вышки Бойко", захваченные Россией

Луценко: Украина попробует продать "вышки Бойко", захваченные Россией
Юрий Луценко / Фото: facebook.com/gp.gov.ua

Покупатель может попытаться вернуть их в собственность или взыскать средства с РФ

02.02.18 395
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Украина намерена продать две глубоководные буровые платформы для добычи нефти и газа на черноморском шельфе, прозванные "вышками Бойко". Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Украинская правда.

По его словам, в ГПУ сейчас есть решение суда о наложении ареста на две буровые установки и передачу их в управление Нацагентства по управлению конфискованными активами.

"Конечно, они находятся в настоящее время на временно оккупированной территории Крыма, однако это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту", - заявил Луценко.

Он отметил, что покупатель потом может попытаться вернуть их в собственность или взыскать средства за их изъятие у законного владельца с руководства оккупационной власти или России.

"Такие прецеденты в судебной и арбитражной практике мировой существуют, и мы пойдем и этим путем тоже", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, тот факт, что сейчас вышки арестованы и по ним ведется следствие, по закону не мешает Нацагентству распоряжаться ими.

"Это означает, что эти вышки могут быть проданы добросовестным добытчикам", - отметил глава ГПУ.

Он добавил, что продажа может состояться "в течение разумного срока", который зависит от вышеупомянутого агентства.

Напомним, в 2011 году госпредприятие "Черноморнефтегаз" приобрело две глубоководные буровые платформы по $400 млн каждая. Платформы были приобретены за счет кредита, который "Нафтогаз" выделил своей дочерней компании.

Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию. В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму непосредственно "Нафтогазу" за $220 млн, тогда как в "Нафтогазе" заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за $400 млн. Тогда должность министра энергетики занимал Юрий Бойко, и по его фамилии платформы окрестили "вышками Бойко".

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