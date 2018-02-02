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Порошенко одобрил закон об аудиторской деятельности

Порошенко одобрил закон об аудиторской деятельности
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Документ приводит национальное законодательство в соответствие с законами Европейского Союза

02.02.18 103
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Президент Петр Порошенко подписал закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности". Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства. 

Закон определяет правовые основы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине, регулирует отношения, а также приводит нормы национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законами Европейского Союза.

Закон устанавливает новый порядок аттестации аудиторов для обеспечения гарантий высокого уровня их знаний, вводится механизм страхования профессиональной ответственности аудиторов перед третьими лицами.

Документ предполагает создание Аудиторской палаты Украины как профессиональной самоуправляемой организации, которая будет обеспечивать реализацию значительной части функций по регулированию профессиональной деятельности аудиторов; сокращение количества реестров с 5 до 1 и создание единого реестра аудиторов и субъектов аудиторской деятельности. 

Закон вводится в действие с 1 октября 2018 года. 

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