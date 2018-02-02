Порошенко одобрил закон об аудиторской деятельности

Документ приводит национальное законодательство в соответствие с законами Европейского Союза

Президент Петр Порошенко подписал закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности". Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Закон определяет правовые основы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине, регулирует отношения, а также приводит нормы национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законами Европейского Союза.

Закон устанавливает новый порядок аттестации аудиторов для обеспечения гарантий высокого уровня их знаний, вводится механизм страхования профессиональной ответственности аудиторов перед третьими лицами.

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Документ предполагает создание Аудиторской палаты Украины как профессиональной самоуправляемой организации, которая будет обеспечивать реализацию значительной части функций по регулированию профессиональной деятельности аудиторов; сокращение количества реестров с 5 до 1 и создание единого реестра аудиторов и субъектов аудиторской деятельности.

Закон вводится в действие с 1 октября 2018 года.