На прошлой неделе запрещенные вооружения в зоне АТО применялись в шесть раз реже, - Хуг

За прошедшую неделю СММ ОБСЕ зафиксировала снижение в зоне АТО нарушений режима прекращения огня на 25%, по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге, передает LB.ua.

Наблюдатели зафиксировали 33 обстрела из запрещенного минскими соглашениями вооружения (28 случаев применения артиллерии и 5 - минометов) по сравнению с 180 случаями за неделю до того.

По его данным, 80% обстрелов приходятся на районы Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта и южные окраины Светлодарска.

Также Хуг добавил, что ОБСЕ прилагает усилия для восстановления мобильной связи на все территории Донецкой области.

Напомним, с начала суток в зоне АТО ранения получили трое наших военных.