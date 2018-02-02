В январе 330 из 423 депутатов пропустили больше половины голосований Верховной Рады. Из них 38 - не проголосовали ни разу (не была нажата кнопка "за", "против" или "воздержался"). Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Из 38 депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц, 9 членов фракции Оппозиционный блок, 8 - внефракционных, 7 - БПП, 5 - Возрождение, 3 - Батькивщина, по 2 - Радикальная партия Олега Ляшко, Воля народа и Народный Фронт.

"В январе часть народных депутатов традиционно продолжали находиться в так называемых неформальных отпусках, а потому не принимали участия в работе парламента. Так, из 38 депутатов, которые не голосовали, 60% находились на момент голосований не в Верховной Раде. Показатели участия нардепов в голосованиях за январь значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. Для сравнения: в декабре пропустили все голосования ВР 12 депутатов, ноябре – также 12, октябре – 10, сентябре – 19", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в январе было проведено шесть пленарных заседаний парламента, на которых произошло 309 голосований.

Источник: КИУ