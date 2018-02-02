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Главная » Страна » Кучма: Обмен пленными произойдет, когда Россия скажет "да"
Освобождение заложников Кремля

Кучма: Обмен пленными произойдет, когда Россия скажет "да"

Кучма: Обмен пленными произойдет, когда Россия скажет "да"
Леонид Кучма / Фото: "РИА Новости"

Представитель Киева на переговорах в Минске надеется на освобождение заложников в феврале

02.02.18 20
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма надеется, что следующей этап обмена пленными состоится до марта 2018 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что сегодня никто не скажет, когда это будет. Переговоры ведутся не очень активно. Вы знаете, что зависит это от многих факторов, и самый главный фактор - это позиция российской стороны. Если Россия скажет "да", тогда произойдет обмен… И я все-таки думаю, что обмен до марта месяца обязательно будет. Ну, в крайнем случае, мне так хотелось бы, и всем нам хотелось бы", - сказал Кучма.

В этой связи он обратил внимание на текущую ситуацию, в том числе и в России.

"Вы видите, какая сейчас ситуация. В том числе и в России в связи с этими списками ("кремлевский доклад" США, - ред.), и так далее. Это тоже влияет на этот процесс... Ну и в преддверии выборов (президента РФ, - ред.), хотя мне кажется, что в преддверии выборов такой гуманитарный акт был бы полезен и для президента РФ", - отметил Кучма.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинцев - 32 военных и 41 гражданский.

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