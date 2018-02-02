Объявленный в розыск экс-замглавы Нафтогаза сам пришел в ГПУ

Объявленный в розыск экс-заместитель председателя правления Нафтогаза добровольно явился в Генпрокуратуру. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнейчук появился в ГПУ для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", - написала она.
Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс- заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украина" Евгений Корнийчук уведомлен о подозрении и объявлен в розыск в рамках расследования дел о так называемых "вышках Бойко".